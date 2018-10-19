وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف العمليات (الرياض): شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة، مع جود خبرات سابقة.

. المدير المالي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو في أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا)