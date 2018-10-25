وظائف إدارية شاغرة للسعوديات في شركة مازولا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مازولا لإنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).