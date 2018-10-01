وظائف إدارية وتقنية بجامعة الملك عبدالله للعلوم.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة، من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمسمى (مدير استمرارية الأعمال، وأخصائي تطوير الخوارزميات والبرمجة، ورئيس إدارة المخاطر المؤسسية)، وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير / رئيس استمرارية الأعمال (Business Continuity Manager / Lead):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

– شهادة مهنية ذات صلة من مؤسسة معترف بها على سبيل المثال BCI أو DRI.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة استمرارية الأعمال أو التعافي من الكوارث أو إدارة الأزمات.

2- أخصائي تطوير الخوارزميات والبرمجة (Algorithm Development and Programming Specialist):

– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص ذات صلة.

– خبرة سابقة في تطوير أدوات البرمجيات.

– التعامل مع منصة مايكروسوفت دوت نت.

– خبرة مع خوارزميات تعلم الآلة وعلوم البيانات.

– برمجة لغة السي والسي شارب، والبايثون، Matlab، وغيرها من اللغات الشائعة.

3- رئيس إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management Lead).

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

– شهادة مهنية ذات صلة من مؤسسة معترف بها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة في قيادة مبادرات إدارة المخاطر المؤسسية.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).