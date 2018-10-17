وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب خدمات أول (جدة).

– مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية (الرياض).

– منسق الأقسام الإكلينيكية (الرياض).

– مشرف التصوير الطبي (الرياض).

– مساعد أسنان ثان (الرياض).

– فني ثان في مختبر الأسنان (الرياض).

– فني إذاعة (الرياض).

– فني سمعيات ومرئيات أول (الرياض).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 8 صفر1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 9 ربيع الأول 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)