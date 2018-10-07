وظائف إدارية وطبية وصحية وتمريض للجنسين بشركة الدارة الطبية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الدارة الطبية توفر وظائف إدارية وطبية وصحية وتمريض للرجال والنساء، للعمل بمستشفى ومركز الدارة الطبي للخدمات الطبية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

طريقة التقديم:

– على من يجد في نفسه الكفاءة ويحمل المواصفات المطلوبة التقدم إلى موقع المستشفى الإلكتروني عبر الرابط التالي (هنا)

أو عن طريقة إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية على البريد الإلكتروني التالي (مع ذكر الوظيفة المتقدم عليها في عنوان الرسالة):

* للوظائف الإدارية:

[email protected]

* للوظائف الطبية والتمريض:

[email protected]

* للوظائف الصحية:

[email protected]