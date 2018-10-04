وظائف إدارية وفنية شاغرة في مصفاة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف التطوير الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

. مستشار عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

. مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، وهندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

. مساح بحري: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. رئيس مجموعة التفتيش: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)