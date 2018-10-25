وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى مجموعة إيلاف في مكة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال (عدد وظيفتين).

– فني تكييف الهواء.

– فني خياطة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).