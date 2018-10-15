وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي الصحة المهنية (الخرج): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة.

. مسؤول الحرائق والسلامة (حائل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مهندس شبكات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).