وظائف إدارية وهندسية وبحثية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وهندسية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي العلاقات- المتحدث: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. عالم- الميكروسكوب الإلكتروني: درجة الدكتوراه في تخصص علوم الحياة.

. أخصائي الصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة والبيئة.

. مهندس أنظمة حماية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا)