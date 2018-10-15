وظائف بحثية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف بحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول صيانة معدات مختبرات- ترسبات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم، أو الهندسة).

. عالم أبحاث- حفر: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، الكيمياء، علم المواد، أو الهندسة).

. عالم أبحاث حاسوبي: درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، والهندسة الحسابية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي تقني- ميكروسكوب بصري: درجة الماجستير في تخصصات: (علوم الحياة، أو الكيمياء الحيوية).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا)