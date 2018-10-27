وظائف بحثية وإدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عالم- الشعاع الإلكتروني: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، الكيمياء، علم المواد، أو الهندسة).

. عالم- وتسلسل النانو: درجة الدكتوراه في تخصصات: (البيولوجيا الجزيئية، أو الكيمياء الحيوية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. منسق الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، وعلوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أداء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. محلل مالي أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

. مدير الوقاية من الحرائق: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا).