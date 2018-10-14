وظائف تعليمية وإدارية وسائقين وحراس شاغرة بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التقوى للتربية والتعليم والتدريب (مدارس التقوى ومدارس الشفا) بجنوب الرياض، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (معلمين، وسائقين، وحراس مدارس، ومحاسبين، ومحاسبات)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معلمين (جميع التخصصات).

2- سائقين.

3- حراس مدارس.

4- محاسبين ومحاسبات.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية وجميع الأوراق إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]