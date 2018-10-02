وظائف جديدة في الدفاع المدني بـ6 شروط

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني حاجتها إلى إشغال عدد من الوظائف النسائية المشار إليها أدناه عن طريق النقل أو النقل بالترقية لموظفات الجهات الحكومية حسب الشروط والخبرات العملية للوظيفة، مع إرسال المتقدمة السيرة الذاتية وبيان بالخدمة الحكومية على البريد الإلكتروني [email protected] اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 22/1/1440هـ ولمدة 10 أيام.

شروط وإيضاحات للوظائف المعلن عنها:-

1- يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف الصادر من وزارة الخدمة المدنية.

2- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الدرجة الجامعية المناسبة.

3- أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة.

4- أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها.

5- ان تكون المتقدمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية.

6- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.