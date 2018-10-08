وظائف حراس أمن شاغرة في مدارس تعليم الطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف توفر وظائف حراس أمن، للعمل في مدارس البنين (شركة خاصة تتبع لشركة تطوير)، وذلك حسب الشروط التالية:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن لا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد على 55 عاما.

. أن يكون حاملا للشهادة الثانوية العامة فما دونها.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة السيرة والسلوك).

. صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله المدني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).

. أن يكون لائقا طبيا (شهادة طبية).

. أن لا يكون مرتبطا بوظيفة آخرى.

. التقيد بالزي المحدد لأداء العمل.

. ساعات العمل (8 ساعات) يوميا.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1440/01/29هـ وحتى 1440/2/4هـ، داعية الراغبين بالتقديم بتعبئة نموذج التوظيف على الرابط التالي: (هنا)