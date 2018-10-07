وظائف شاغرة بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية.. هنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن الحاجة إلى لشغل وظيفة (رئيس قسم علاقات العملاء)، بالإدارة العامة بأبها، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– رئيس قسم علاقات العملاء.

المؤهل المطلوب:

– بكالوريوس تسويق أو إدارة أعمال من إحدى الجامعات المعتمدة، بتقدير (جيد) كحد أدنى مع إجادة اللغة الإنجليزية.

الخبرة المطلوبة:

– خبرة في نفس مجال العمل لا تقل عن 7 سنوات.

متطلبات أخرى:

– التمكّن من برامج الحاسب الآلي.

– حاصل على دورة معتمدة في علاقات العملاء من إحدى الجهات المعتمدة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/01/27هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– على من يجد في نفسه الكفاءة ويستوفي الشروط أعلاه إرسال سيرته الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]