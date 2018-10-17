وظائف شاغرة في فنادق هيلتون بالرياض والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف الأغذية والمشروبات (الخبر).

. تنفيذي مبيعات (الخبر).

. أمين عام (الرياض).

. المدير المالي (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)