وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تطوير الأعمال والمبيعات: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. مسؤول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: الدرجة الجامعية في مجال علوم الكمبيوتر.

. مطور تطبيقات- تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)