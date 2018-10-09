وظائف شاغرة في مجموعة باسمح بالرياض والقصيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والقصيم.

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف مبيعات فان- خدمة الطعام (الرياض).

. مندوب مبيعات فان (القصيم).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).