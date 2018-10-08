وظائف شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع – عبر موقعها الإلكتروني – عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في ينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. كبير اختصاصي هندسي: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة كيميائية).

. كبير اختصاصي مالي: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (محاسبة، إدارة مالية، إدارة أعمال، إدارة عامة).

. كبير اختصاصي صحي: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص إدارة صحية.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).