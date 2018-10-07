وظائف شاغرة لجميع المؤهلات العلمية بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية توفر وظائف شاغرة من المرتبة الخامسة حتى المرتبة التاسعة، ووظائف على بند الأجور، ووظائف بنظام عقد عمل، للعمل بالمؤسسة بمدينة الدمام والرياض، واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1- مسّاح.

2- باحث قانوني.

3- مساعد إداري.

4- محاسب.

5- مهندس معماري مساعد.

6- مهندس اتصالات مساعد.

7- مهندس ميكانيكي مساعد.

8- فني مختبر.

9- محلل نظم.

10- مهندس مدني مساعد.

11- مهندس كهربائي مساعد.

12- مهندس صناعي مساعد.

13- تقني هندسة حاسب آلي.

14- فني صيانة آلات.

15- باحث قانوني مساعد.

16- مراقب سير قطارات.

17- ميكانيكي حديد.

18- ميكانيكي.

19- مراقب أمن وسلامة.

20- أخصائي موارد بشرية.

21- خبير تشغيل.

22- خبير سكك حديدية.

23- مستشار فني.

24- مستشار لشئون العمليات.

25- خبير حاسب آلي.

26- كبير مهندسي سلامة.

27- أخصائي عقود.

28- مدير مشروع.

29- مهندس سلامة.

30- مهندس مدني.

31- مهندس ميكانيكي.

32- مراقب محطة.

33- ناظر محطة.

34- مراقب صيانة الخطوط الحديدية.

35- فني أشعة.

36- مهندس كهربائي.

37- مهندس صيانة قاطرات.

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/01/28هـ ولمدة خمسة أيام من تاريخه، من خلال الرابط التالي (هنا).