وظائف شاغرة لحملة الدكتوراه في مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه في تخصص طب الطوارئ، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد استشاري طب الطوارئ أطفال.

– مساعد استشاري طب الطوارئ بالغين.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي (هنا)