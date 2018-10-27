وظائف شاغرة لدى الأمم المتحدة في 3 عواصم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، للعمل لدى منظمة الأمم المتحدة في كل من جنيف، وبروكسيل، وبيروت.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوظائف المتاحة هي على النحو التالي:

– وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (جنيف) بمسمى: “Associate Expert in human Rights – Geneva”.

– وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (بيروت) بمسمى: “Associate Expert in human Rights- Beirut”.

– وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (جنيف) بمسمى: “JPO in Human Rights- Geneva”.

– وظيفة شاغرة في مجال حقوق الإنسان (بروكسل) بمسمى: “JPO in Human Rights- Brussels”.

– وظيفة شاغرة في فرع معاهدات حقوق الإنسان (جنيف) بمسمى: “JPO in Human Rights- Human Rights Treaties Branch، OHCHR- Geneva”.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)