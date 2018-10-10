وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الشرقية

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الشرقية

2018/10/10
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية –عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل- العمليات الكيميائية (الجبيل).

. فني- أجهزة (الجبيل).

. مشغل أول- عمليات (الجبيل).

. أخصائي- قوى عاملة (الجبيل).

. مهندس المعادن (الدمام).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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