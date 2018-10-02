وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ والشعيبة

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ والشعيبة

2018/10/02
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في رابغ، والشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي (الشعيبة).

– مشرف الكهرباء (الشعيبة).

– رئيس قسم الكهرباء (رابغ).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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