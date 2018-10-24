وظائف شاغرة لدى مجموعة عصام قباني في 7 مدن.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، وأبها، وخميس مشيط”.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مصفف أرفف (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف).

. محاسب فرع (أبها، وخميس مشيط).

. بائع معرض (أبها، وخميس مشيط).

. كاشير معرض (أبها، وخميس مشيط).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).