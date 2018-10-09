وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل لدى “شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة- مدارس زين الأهلية” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة.

. حارس أمن: شهادة الثانوية العامة.

. حارسة أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي (هنا).