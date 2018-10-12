وظائف شاغرة للجنسين في بلدية المذنب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت بلدية محافظة المذنب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور فئة (ب)، للرجال والنساء، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مراقب ومراقبة خدمات.

– مشغل أجهزة.

– مغسل ومغسلة موتى.

– مراسل.

وأوضحت البلدية أن من لديه الرغبة بشغل هذه الوظائف وتتوفر فيه المؤهلات والخبرات المطلوبة فعليه الدخول على الرابط التالي: (هنا)، علمًا بأن فترة التقديم متاحة خلال الفترة من تاريخ 5 صفر 1440هـ وحتى تاريخ 9 صفر 1440هـ.

وللملاحظات والدعم الفني يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .