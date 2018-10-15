وظائف شاغرة للجنسين في تعليم الدوادمي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي عن توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين مرتبة (31) وبند الأجور فئة (أ)، بمسمى (سائقين ومستخدمين) بالإدارة، و(سائقين ومستخدمات) بمكاتب التعليم في كل من (الجمش، والبجادية، ونفي، والسر).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوج ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين.

– أن يكون مكملًا لعمر (18) عامًا.

– أن يكون المتقدم من سكان المكان الذي يقع به الاحتياج مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة وأن يكون حديثًا.

– إجادة القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة.

– أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) بموقع وزارة الخدمة المدنية.

– ألا يكون لدى المتقدم راتب تقاعد من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون سجل المتقدم خاليًا من السوابق لدى الجهات الأمنية، أو قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

– أن يجتاز الفحص الطبي.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم لهذه الوظائف يتطلب التسجيل عبر الموقع الرسمي لإدارة تعليم الدوادمي (هنا)، وذلك خلال التفترة من تاريخ 12/ 2/ 1440هـ إلى 19/ 2/ 1440هـ.