وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني اتصالات ثان (الرياض).

– مديرة مركز تعليم الطفل (الرياض).

– محلل اتصالات تقنية (الرياض).

– مهندس اتصالات (الرياض).

– مسؤول القبول والتسجيل ثان (جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 14 صفر1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 2 ربيع الأول 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)