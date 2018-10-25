وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك بنظام العقود المؤقتة في بعض قطاعات الجامعة، لحملة شهادات الكفاءة المتوسة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وبينت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب من جامعة معترف بها.

. وأن لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

ودعت العمادة على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفاً واحداً بصيغة (PDF)، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

1- سيرة ذاتية للمتقدم.

2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

4- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الخميس 1440/02/16هـ وينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء 1440/02/22هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:(هنا) ولمعرفة مسميات الوظائف المتاحة، اضغط (هنا)

وبينت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب من جامعة معترف بها.

. وأن لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

ودعت العمادة على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملف واحد بصيغة (PDF)، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

1- سيرة ذاتية للمتقدم.

2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

4- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الخميس 1440/02/16هـ وينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء 1440/02/22هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:(هنا) ولمعرفة مسميات الوظائف المتاحة، اضغط (هنا)