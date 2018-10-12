وظائف شاغرة للجنسين في طيران السعودية الخليجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية – عبر موقعها الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أن الوظيفة المتاحة على مسمى:

. مدير المنتج تعريف وضمان الجودة.

. مضيف طيران.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.