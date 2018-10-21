وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادات البورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أطباء استشاريون في تخصصات: (مكافحة العدوى – أمراض الكلى – الطب الوقائي – إسعاف طوارئ – أمراض باطنة – تخدير – مخ وأعصاب – عناية مركزة).

– أخصائي علاج نفسي.

– فني ترميز طبي.

– قابلات.

– ناسخ/ ناسخة طبية.

– مساعد/ مساعدة جراحة أسنان.

– فني عمليات وتعقيم.

– موظف إدارة عقود.

– فني جبائر.

– ممرض/ ممرضة قانونية.

– صيدلي إكلينيكي.

– سكرتير/ سكرتيرة.

– فني/ فنية سحب دم.

– مدير عقود.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تحديد مسمى الوظيفة المرغوب التقديم عليها أو إرفاق كامل الشهادات العلمية والعملية على أن تكون من جامعات ومعاهد معتمدة، وإرسالها إلى رابط التوظيف التالية: (هنا)

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