وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها “SOCPA” في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فاحص (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مساعد إداري أول: شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

. أخصائي فحص: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

. مطور ويب: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو ما شابه ذلك.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).