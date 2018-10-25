وظائف شاغرة للجنسين لدى بوبا العربية بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف مبيعات الهواتف (للنساء/ جدة).

. مسؤول أول- المبيعات الميدانية (للرجال/ الرياض).

. موظف مبيعات الهواتف (للنساء/ الرياض).

. مسؤول أول- المبيعات الميدانية (للرجال/ جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)