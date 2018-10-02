وظائف شاغرة للجنسين لدى طيران أديل بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول أول A320 (جدة).

– كابتن A320 (جدة).

– مهندس إلكترونيات (الرياض).

– مهندس صيانة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)