وظائف شاغرة للسعوديات لدى النهدي الطبية في 9 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديات، لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “أبها، وجازان، وبريدة، وصامطة، وينبع، وخميس مشيط، وبيشة، والأحساء، والقطيف،”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعدة صيدلي (بيشة).

– مساعدة صيدلي (خميس مشيط).

– مساعدة صيدلي (أبها).

– مساعدة صيدلي (ينبع).

– أخصائية تجميل (الأحساء).

– أخصائية تجميل (ينبع).

– أخصائية تجميل (بريدة).

– أخصائية تجميل (أبها).

– أخصائية تجميل (جازان).

– أخصائية تجميل (خميس مشيط).

– أخصائية تجميل (صامطة).

– أخصائية تجميل (بيشة).

– أخصائية تجميل (القطيف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا)