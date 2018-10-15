وظائف شاغرة للسعوديين لدى فروع موبايلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الحكومة ومفتاح المجموعة (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).

. أخصائي تنفيذ ونقل شبكات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات السلكية واللاسلكية) أو ما يعادلها.

. أخصائي خبير المبيعات الحكومة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. أخصائي مبيعات الخدمات المصرفية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص مماثل.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)