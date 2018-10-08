وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين لدى المراعي بالرياض والخرج

وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين لدى المراعي بالرياض والخرج

2018/10/08
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1785
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول شبكات (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة الشبكات).

. مدير تطوير الأعمال التجارية الحديثة – المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة).

. مدير العلامة التجارية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :