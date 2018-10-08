وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين لدى المراعي بالرياض والخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول شبكات (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة الشبكات).

. مدير تطوير الأعمال التجارية الحديثة – المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة).

. مدير العلامة التجارية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)