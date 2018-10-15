وظائف صحية شاغرة في تخصصي الدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات البورد والماجستير والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- طب الطوارئ بالغين: شهادة البورد في تخصص طب الطوارئ بالغين.

. أخصائي المعلوماتية الصحية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية)، أو في أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)