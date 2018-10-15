وظائف صحية شاغرة في مستشفى دلة بالرياض

وظائف صحية شاغرة في مستشفى دلة بالرياض

2018/10/15
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1755
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد طبيب الأسنان/ ممرض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

. طبيب مقيم عظام: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم