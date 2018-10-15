وظائف صحية شاغرة في مستشفى دلة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد طبيب الأسنان/ ممرض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

. طبيب مقيم عظام: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)