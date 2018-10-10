وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدرب ثاني محاكاة التعلم الإكلينيكي (عدد وظيفتين للرجال): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات الرعاية الصحية ذات الصلة.

. أخصائي ثالث التثقيف الصحي (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التثقيف الصحي، والتمريض)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)