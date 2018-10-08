وظائف صحية شاغرة للسعوديين في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد طبيب أسنان: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص مساعدة الأسنان.

. ممارس مكافحة العدوى: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

. أخصائي مكافحة العدوى: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، الصحة العامة، علم الأوبئة).

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا).