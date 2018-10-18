وظائف صحية شاغرة للسعوديين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول سلامة المرضى وإدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرعاية الصحية المهنية، التمريض، الصيدلة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. تقني أول فيزيائي طبي: درجة الماجستير في تخصص الفيزياء الطبية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)