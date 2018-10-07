وظائف صحية شاغرة للسعوديين في مستشفى دلة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

أخصائي معالج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي.

فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، أو ما يعادلها.

أخصائي تقنية الأشعة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص تقنية الأشعة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)