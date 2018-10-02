وظائف صحية وإدارية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف التسجيل والقبول: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات.

. أخصائي تقني التخدير: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا التخدير.

. طبيب مقيم في جراحة السمنة (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)