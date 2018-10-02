وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني رابع- ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

. فني أجهزة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيميائية، البتروكيماويات).

. مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)