وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “تبوك، والطائف، والظهران، والجبيل”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل إلكترونيات- التايفون.

. مشرف أول ميكانيكي- التايفون.

. مشرف ميكانيكيي الخدمات الأرضية- التايفون.

. فني متجر الأوكسجين- التايفون.

. فني التسليح- الهوك.

. فني أنظمة إلكترونيات- الهوك.

. فني صيانة أنظمة كهربائية- الهوك.

. فني أنظمة بيئية- التورنادو.

. مشرف نطاقات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)