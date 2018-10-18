وظائف قيادية وإدارية شاغرة في شركة زين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول حوكمة أمن المعلومات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر).

. مدير إدارة التدريب والتوظيف: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية).

. أخصائي اكتساب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

. مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2018م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)