وظائف لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية.. هنا رابط التقديم

وظائف لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية.. هنا رابط التقديم

2018/10/20
الساعة 9:36 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مطوّر أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Developer).

2- خبير أول تطوير الأعمال (Business Development Senior Expert).

3- أخصائي التصميم التنظيمي (Organization Design Specialist).

4- محلل أول الأداء والتخطيط (Senior Planning & Performance Analyst).

5- مشرف المحاسبة (Accounting Supervisor).

6- أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist).

7- مشرف التخطيط الوظيفي (Career Planning Supervisor).

8- مهني تحليل الأعمال (Business Analysis Professional).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).

 


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