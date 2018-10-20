وظائف لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية.. هنا رابط التقديم

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مطوّر أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Developer).
2- خبير أول تطوير الأعمال (Business Development Senior Expert).
3- أخصائي التصميم التنظيمي (Organization Design Specialist).
4- محلل أول الأداء والتخطيط (Senior Planning & Performance Analyst).
5- مشرف المحاسبة (Accounting Supervisor).
6- أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist).
7- مشرف التخطيط الوظيفي (Career Planning Supervisor).
8- مهني تحليل الأعمال (Business Analysis Professional).
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).