وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير بشركة الاتصالات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (محلل أول التخطيط والأداء، وكبير محللي الموارد البشرية “الرسوم المتحركة”، ومشرف الموارد البشرية “العروض والفعاليات”)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محلل أول التخطيط والأداء (Senior Planning & Performance Analyst).

2- كبير محللي الموارد البشرية (الرسوم المتحركة) (Senior HRS Analyst – Motion Graphics).

3- مشرف الموارد البشرية – العروض والفعاليات (HRS Supervisor – Offers & Events).

طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي (هنا).